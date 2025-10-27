Entra el frente frío 11 y su masa de aire polar este martes; se prevé evento de Norte intenso

Durante la mañana se pronostica frío en zonas altas del Valle de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo frente frío número 11 y su masa de aire polar provocarán un marcado descenso de temperaturas en varios estados durante la madrugada del martes 28 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que durante la madrugada del miércoles, evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 85 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas del norte de Tamaulipas.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este); chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, originando rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la República Mexicana, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, el nuevo frente frío número 11 ingresará durante la noche al noroeste de México.

Descenso de temperaturas

Para el martes, el frente frío número 11 recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La masa de aire polar asociada al frente generará marcado descenso de las temperaturas con posibles heladas en sierras de ambas regiones.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en el noroeste, norte y centro del territorio nacional.

Finalmente, se pronostica durante la madrugada del miércoles, evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 85 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas del norte de Tamaulipas.

Valle de México

Durante la mañana, cielo despejado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México; y con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el martes 28 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (sur), Guerrero (costa) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Querétaro (región Sierra Gorda) y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

Pronóstico de temperaturas para el martes 28 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 28 de octubre: