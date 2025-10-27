Estafa de pizzas piratas: exponen falso repartidor de Domino’s (VIDEO)

“Son las que saco de más”… y no: son pizzas piratas. Si te ofrecen “sobrantes” sin caja oficial, rechaza la compra y repórtalo.. Foto: Canva/ captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video viral exhibió a un hombre que se hace pasar por repartidor de Domino’s Pizza y ofrece “sobrantes” a bajo costo en la vía pública. La grabación muestra al sujeto con uniforme y una caja rotulada abordando a peatones y vendiendo “una por $100 o dos por menos de $200”, mientras justifica la oferta con la frase: “son las que saco de más”. Al abrirlas, compradores detectaron que no eran de la marca, sino pizzas caseras de baja calidad.

¿Qué pasó con las pizzas piratas?

De acuerdo con las imágenes difundidas, dos jóvenes confrontan al supuesto repartidor cuando intenta venderles pizzas sin caja original, envueltas en bolsas de plástico. El sujeto asegura que en tienda “todo está inventariado” y que por eso no puede entregar cajas oficiales. La escena desató advertencias de usuarios que aseguran haber visto la misma táctica en distintos puntos del país.

Al sacar la pizza de la bolsa de papel, los autores del video se llevaron una sorpresa cuando vieron su presentación y consistencia.

Foto: Captura de pantalla del video.

¿Cómo opera la estafa?

Disfraz de confianza. Usa uniforme, casco y caja con logotipos para simular pertenecer a la marca.

Usa uniforme, casco y caja con logotipos para simular pertenecer a la marca. “Oferta” urgente. Argumenta que son pedidos “no recogidos” y presiona con precio bajo por tiempo limitado.

Argumenta que son pedidos “no recogidos” y presiona con precio bajo por tiempo limitado. Entrega sin empaque original. Rechaza dar caja o ticket; entrega en bolsa plástica.

Rechaza dar caja o ticket; entrega en bolsa plástica. Producto no original. Las pizzas resultan caseras, con ingredientes y presentación inferiores a los de la cadena.

Dónde se ha visto y qué alertan usuarios

Las denuncias se replicaron en redes sociales y medios locales con reportes en zonas urbanas del Valle de México y otras ciudades. En la mayoría de los casos, el vendedor se coloca en esquinas transitadas o afuera de comercios, especialmente en horarios de comida y tarde-noche.

Hasta la redacción de esta noticia, no hay un posicionamiento específico sobre este caso. En episodios similares, las cadenas suelen recordar que sus repartos se realizan contra pedido, con número de orden, ticket y empaque sellado; cualquier venta callejera “de sobrantes” queda fuera de sus políticas.

Señales de alerta

Precio muy por debajo del menú oficial.

Venta en la calle, sin pedido previo en app o teléfono.

Sin caja original ni ticket, solo bolsa plástica.

Discurso de “sobrantes” o “no recogidas” para acelerar la compra.

Negativa a mostrar número de orden o identificación del repartidor.

Recomendaciones para no caer