Fallece el secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito

MORELOS (apro).- La mañana de este lunes se anunció el fallecimiento del secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, a los 77 años de edad. La noticia fue confirmada por la gobernadora Margarita González Saravia a través de sus redes oficiales. El deceso ocurrió la noche del domingo, pero a petición de la familia se hizo público hasta este día.

El funcionario, reconocido por su amplia trayectoria política y su cercanía con el movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja un importante legado en la vida pública del estado.

Originario del municipio de Tlaltizapán, donde nació el 29 de febrero de 1948, Salgado Brito fue diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dos periodos (1973–1976 y 2003–2006), y diputado federal en las legislaturas LII y LVI. Más adelante se incorporó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del cual fue miembro fundador.

Desde 2006, se sumó al movimiento político que impulsó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, convencido de que el país necesitaba una transformación profunda para reorientar su rumbo. En los últimos años expresó sentirse orgulloso de contribuir al proyecto de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo del mandatario federal.

En su mensaje, la gobernadora González Saravia expresó:

“Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del estado de Morelos. Un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales que marcaron su trayectoria. Con una visión humanista y una vida guiada por los valores de justicia, dignidad y bienestar para nuestro estado, siempre creyó en el diálogo y en la construcción colectiva. A nombre del Gobierno del Estado expreso mis más sinceras condolencias a su familia y amistades”.

Durante las últimas semanas se había especulado sobre su estado de salud, debido a complicaciones pulmonares derivadas del Covid-19 que habrían afectado su corazón. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, ya que prevalece hermetismo en torno al tema.

Su última aparición pública fue el 8 de octubre, durante una mesa de seguridad, donde se observó su delicado estado físico, hecho que generó preocupación entre sus colaboradores y amigos cercanos.

Hasta ahora no se ha informado el lugar donde se realizarán los servicios funerarios. En redes sociales, diversos actores políticos y representantes de la sociedad civil han expresado sus condolencias y reconocido la trayectoria de quien consideran un servidor público comprometido y cercano a la gente.

Salgado Brito deja un importante legado en la política morelense. Le sobreviven sus hijas e hijos, entre ellos la diputada federal Maggie Salgado Ponce.

En los círculos políticos locales se ha comenzado a especular sobre quién podría asumir la Secretaría de Gobierno. Entre los nombres que se mencionan figuran el de Marco Adame Castillo y el propio Juan Salgado Ponce; sin embargo, hasta el momento no existe ninguna designación oficial ni confirmación por parte del Ejecutivo estatal.