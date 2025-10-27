García Harfuch asegura que no hubo un nuevo atentado en su contra

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que haya tenido un nuevo atentado en su contra, como lo dio a conocer el periodista Raymundo Riva Palacio.

Luego de su comparecencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, a pregunta expresa sobre el supuesto atentado que ocurrió el 15 de septiembre, García Harfuch rechazó la versión del periodista.

“No, no he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa que se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta”, detalló.

La columna del periodista Raymundo Riva Palacio refiere que el 15 de septiembre se realizó otro atentado contra el titular de la SSPC en una oficina de Polanco, en donde realizaron disparos, sin embargo, resaltó que García Harfuch no se encontraba en ese lugar.

Raymundo Riva Palacio escribe que no hay detalles del ataque y que se ha mantenido en secrecía, pero afirmó que el hecho fue confirmado por varias fuentes cercanas al titular de la SSPC.