“Hoy pueden pagar”: Sheinbaum a Salinas Pliego sobre deuda con el SAT

La mandataria niega acuerdo con Grupo Salinas y aclara que no es necesario tener una mesa de negociación, tras las declaraciones que hizo Salinas sobre pagar en un plazo menor a 10 días.
Nacional
lunes, 27 de octubre de 2025 · 08:37

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Grupo Salinas a pagar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hoy mismo, aclaró que no necesitan tener una reunión, ninguna mesa de negociación ni un acuerdo en “lo oscurito”.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria consideró necesario hacer aclaraciones respecto a los documentos que publicó el fin de semana a través de sus redes sociales y las declaracions del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró que está dispuesto a liquidar su deuda con el SAT en un plazo no mayor a 10 días.

Son pagos fiscales desde 2008, cuando gobernaba Calderón y después en el gobierno de Enrique Peña, ni siquiera son créditos fiscales del gobierno de López Obrador.

Solo se les puede descontar lo que dice el Código fiscal.

Nada les impide empezar a pagar”

Quieren victimizarse, afirma la presidenta sobre las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego.

Sheinbaum aclara que nunca se llegó a ningún acuerdo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Acuerdo con AMLO?

En el marco de su cumpleaños, este fin de semana el dueño de TV Azteca y Elektra dio a conocer que envió una serie de documentos al fisco mexicano para conocer el monto exacto del adeudo y proceder al pago.

El magnate difundió en redes sociales los oficios que remitió tanto al SAT, al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como al del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

 

 

En la carta enviada al SAT en octubre de 2025, solicita una definición precisa del adeudo “conforme a derecho” y “sin doble cobro”, insistiendo en que los temas de legalidad “ya quedaron resueltos”.

 

