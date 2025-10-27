Senado alista discusión del paquete económico 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que esta semana en la cámara alta se estará discutiendo el Paquete Económico 2026, aprobado previamente en San Lázaro.

La senadora morenista resaltó que entre martes y miércoles se estará discutiendo en Comisiones y en el Pleno el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos para el 2026.

“El día martes vamos a celebrar una sesión solemne en el pleno del Senado, y posteriormente vamos a estar legislando diferentes cuestiones del Paquete Económico.

“De acuerdo a lo que le compete al Senado de la República, es lo relativo a los ingresos: el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos, así como la Ley del IEPS, y, desde luego, la Ley de Ingresos para el 2026”, explicó.

El Paquete Económico 2026 se aprobó hace quince días en la Cámara de Diputados en sesiones maratónicas, las cuales culminaron con la aprobación de la Ley de Ingresos el viernes 17 de octubre.