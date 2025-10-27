Sheinbaum conversó con Trump sobre aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó este sábado con su homólogo estadunidense, Donald Trump . Foto: Miguel Dimayuga y AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó este sábado con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para ampliar el plazo de las barreras no arancelarias, que vencían este 1 de noviembre.

A diferencia de otras llamadas que ha sostenido con el republicano, en esta ocasión no anunció la comunicación en sus redes sociales y lo informó dos días después.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos cerrando este tema (...) porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”.

Dijo que se trató de “una conversación muy breve y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar solamente que hablamos esencialmente del tema comercial y acordamos que siguen trabajando”.

No abordaron otros temas como el de migración o de seguridad, “ya prácticamente no hablamos de ese tema tenemos un entendimiento y nos volveremos hablar para el tema comercial en próximas semanas”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard está en la APEC y se espera que tenga una reunión con su contraparte de Estados Unidos.