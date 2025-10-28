Avanza el frente frío 11 y azotará con heladas; lluvias fuertes el miércoles en estas entidades

El frente frío 11 y su masa de aire polar este miércoles. Foto: SMN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos en tres entidades se pronostican heladas por el avance del frente frío 11 este miércoles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 29 de octubre se prevén más lluvias fuertes e intensas; asimismo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló cuáles serán las entidades afectadas por el evento de “Norte”.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, el frente frío número 11 y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte y noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas.

Asimismo, se pronostican chubascos con posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca) y Tamaulipas (sur); así como lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

De igual forma, iniciará el evento de “Norte” con rachas de 75 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, además de un marcado descenso de las temperaturas con posibles heladas en el norte de la República Mexicana.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chiapas (sur y costa), chubascos en Jalisco (sur y costa), Colima, Michoacán (oeste, centro y costa), Guerrero (costa); Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Estado de México.

Lluvias puntuales intensas en Veracruz

Para el miércoles, el frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México, ocasionando lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Asimismo, se pronostican vientos fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país; pronosticándose evento de “Norte” de 65 a 75 km/h, rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; rachas de viento de 65 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, con probabilidad de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa).

Valle de México

Durante la mañana, cielo despejado, ambiente frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México; probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 35 a 50 km/h con posibles tolvaneras, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el miércoles 29 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas, Papaloapan y Olmeca), Oaxaca (norte) y Tabasco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango), Guerrero (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Capital y Las Montañas) y Chiapas (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera), Puebla (región Angelópolis), Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 29 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Oaxaca, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a -5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 29 de octubre: