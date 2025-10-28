Cae sujeto que prendió fuego a su pareja y luego la privó de la libertad en Fresnillo

ZACATECAS, Zac. (apro).- Agentes de la Fiscalías de Justicia de Zacatecas y de Coahuila detuvieron la noche de este martes a Salvador “N”, presunto responsable de haber prendido fuego a Alondra en el estado de Aguascalientes, para posteriormente mantenerla privada de la libertad en el municipio de Fresnillo.

La Fiscalía zacatecana dio a conocer que, derivado de los trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo por la Fiscalía de Alto Impacto del estado, con el apoyo de la Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) y la Fiscalía de Coahuila “se logró establecer que Salvador intentó ocultarse en la ciudad de Saltillo, situación que fue frustrada por los elementos de investigación”.

De acuerdo con lo informado por el fiscal de justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, la agresión inicial ocurrió en Aguascalientes, donde Salvador roció de combustible y prendió fuego a su pareja sentimental, Alondra, a quien luego privó de la libertad y trajo a la ciudad de Fresnillo.

Alondra fue hallada la noche del pasado jueves 23 de octubre mientras caminaba por la calle Abedules de la colonia Arboledas, en Fresnillo, cuando un vecino la observó desnuda, con graves quemaduras en el cuerpo, por lo que la resguardo en su domicilio mientras llegaba la autoridad.

El fiscal zacatecano confirmó que, tras las investigaciones, el pasado viernes ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de Fresnillo, donde detuvieron a tres personas, dos adultos y un adolescente de 13 años; así como prendas de vestir de la víctima y dos armas de fuego.

Con los datos obtenidos durante las diligencias, agregó, consiguieron que un juez otorgara una orden de aprehensión en contra de Salvador, a quien detuvieron esta noche de martes.

La Fiscalía de Zacatecas dio a conocer que en las próximas horas Salvador “N” será puesto a disposición del juzgado que lo reclama, “quien deberá resolver la situación jurídica del imputado e incluyendo la competencia del lugar donde deberá ser juzgado”.

Alondra ya salió de terapia intensiva pero su estado de salud es grave, por lo que este martes fue trasladada al hospital general de Zacatecas.