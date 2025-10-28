Canadá abre vacante para mexicanos con prepa: sueldo de $80,000 al mes

oferta de trabajo
Canadá abre vacante para mexicanos con prepa: sueldo de $80,000 al mesCanadá abrió una oportunidad para mexicanos con prepa y sueldo de hasta $80,000 al mes; postulación por canales oficiales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio Nacional de Empleo (SNE) difunde una vacante en Canadá dirigida a personas mexicanas con preparatoria concluida para trabajar en una granja como mecánico/supervisor mecánico agrícola. El sueldo ofertado es de hasta $80,000 pesos mensuales, con contrato por tiempo determinado y prestaciones conforme a la legislación local del empleador. El periodo de postulación está abierto y cierra el 7 de noviembre de 2025.
¿De qué trata la vacante?
El puesto se enfoca en mantenimiento, reparación y supervisión de maquinaria e instalaciones agropecuarias (tractores, sistemas de riego y equipos de procesamiento). La persona seleccionada reportará incidencias, planificará servicios preventivos y coordinará turnos cuando sea necesario.
Puntos clave de la oferta con sueldo de $80,000 al mes:
- Puesto: Mecánico/Supervisor mecánico agrícola
- Escolaridad: Preparatoria o bachillerato concluido
- Sueldo mensual: Hasta $80,000 pesos (equivalente aproximado según tipo de cambio)
- Tipo de contrato: Tiempo determinado con posibilidad de extensión según desempeño y necesidades
- Ubicación: Granjas en Canadá (zona rural)
- Jornada: Tiempo completo con disponibilidad en temporada alta
Requisitos principales
- Experiencia comprobable en mecánica agrícola, mantenimiento industrial o afín (deseable 3–5 años).
- Conocimiento en hidráulica, motores diésel y electricidad básica.
- Inglés básico para comunicación operativa y seguridad (la exigencia final depende del empleador).
- Pasaporte vigente y disposición para realizar trámites de permiso de trabajo según corresponda.
Prestaciones y condiciones
- Afiliación a seguridad social local y cumplimiento normativo del empleador.
- Capacitación inicial en protocolos de seguridad.
- Apoyos logísticos que pueden incluir transporte local y orientación para vivienda (según política del empleador).
- Pago de horas extra conforme a la legislación aplicable.
Cómo postularse al trabajo en Canadá donde pagan 80,000 pesos
- Crear/actualizar perfil en el Portal del Empleo del SNE y cargar documentos (identificación, CURP, certificados, CV).
- Buscar la vacante por nombre del puesto (mecánico/supervisor mecánico agrícola) y enviar la postulación desde la plataforma.
- Estar disponible para entrevista virtual y, de ser requerido, prueba técnica.
- Tener a la mano pasaporte y soportes de experiencia laboral para acelerar validaciones.
- Documentos que suelen pedir
- Identificación oficial y CURP.
- Certificado de preparatoria.
- CV actualizado con funciones y logros técnicos.
- Cartas laborales o comprobantes de experiencia.
- Pasaporte (vigencia mínima sugerida: 6–12 meses).
Consejos contra fraudes
- Los trámites desde el SNE son gratuitos; no se pagan “citas” ni “apartados”.
- Postula solo por los canales oficiales del SNE/Portal del Empleo.
- Desconfía de perfiles que pidan depósitos o contacto por mensajería informal.