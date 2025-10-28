oferta de trabajo

Canadá abre vacante para mexicanos con prepa: sueldo de $80,000 al mes

Canadá abrió una oportunidad para mexicanos con prepa y sueldo de hasta $80,000 al mes; postulación por canales oficiales.
martes, 28 de octubre de 2025 · 15:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio Nacional de Empleo (SNE) difunde una vacante en Canadá dirigida a personas mexicanas con preparatoria concluida para trabajar en una granja como mecánico/supervisor mecánico agrícola. El sueldo ofertado es de hasta $80,000 pesos mensuales, con contrato por tiempo determinado y prestaciones conforme a la legislación local del empleador. El periodo de postulación está abierto y cierra el 7 de noviembre de 2025.

¿De qué trata la vacante?

El puesto se enfoca en mantenimiento, reparación y supervisión de maquinaria e instalaciones agropecuarias (tractores, sistemas de riego y equipos de procesamiento). La persona seleccionada reportará incidencias, planificará servicios preventivos y coordinará turnos cuando sea necesario.

Puntos clave de la oferta con sueldo de $80,000 al mes:

  • Puesto: Mecánico/Supervisor mecánico agrícola
  • Escolaridad: Preparatoria o bachillerato concluido
  • Sueldo mensual: Hasta $80,000 pesos (equivalente aproximado según tipo de cambio)
  • Tipo de contrato: Tiempo determinado con posibilidad de extensión según desempeño y necesidades
  • Ubicación: Granjas en Canadá (zona rural)
  • Jornada: Tiempo completo con disponibilidad en temporada alta

Requisitos principales

  • Experiencia comprobable en mecánica agrícola, mantenimiento industrial o afín (deseable 3–5 años).
  • Conocimiento en hidráulica, motores diésel y electricidad básica.
  • Inglés básico para comunicación operativa y seguridad (la exigencia final depende del empleador).
  • Pasaporte vigente y disposición para realizar trámites de permiso de trabajo según corresponda.

Prestaciones y condiciones

  • Afiliación a seguridad social local y cumplimiento normativo del empleador.
  • Capacitación inicial en protocolos de seguridad.
  • Apoyos logísticos que pueden incluir transporte local y orientación para vivienda (según política del empleador).
  • Pago de horas extra conforme a la legislación aplicable.

Cómo postularse al trabajo en Canadá donde pagan 80,000 pesos

  • Crear/actualizar perfil en el Portal del Empleo del SNE y cargar documentos (identificación, CURP, certificados, CV).
  • Buscar la vacante por nombre del puesto (mecánico/supervisor mecánico agrícola) y enviar la postulación desde la plataforma.
  • Estar disponible para entrevista virtual y, de ser requerido, prueba técnica.
  • Tener a la mano pasaporte y soportes de experiencia laboral para acelerar validaciones.
  • Documentos que suelen pedir
  • Identificación oficial y CURP.
  • Certificado de preparatoria.
  • CV actualizado con funciones y logros técnicos.
  • Cartas laborales o comprobantes de experiencia.
  • Pasaporte (vigencia mínima sugerida: 6–12 meses).

Consejos contra fraudes

  • Los trámites desde el SNE son gratuitos; no se pagan “citas” ni “apartados”.
  • Postula solo por los canales oficiales del SNE/Portal del Empleo.
  • Desconfía de perfiles que pidan depósitos o contacto por mensajería informal.
