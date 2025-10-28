Canadá abre vacante para mexicanos con prepa: sueldo de $80,000 al mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio Nacional de Empleo (SNE) difunde una vacante en Canadá dirigida a personas mexicanas con preparatoria concluida para trabajar en una granja como mecánico/supervisor mecánico agrícola. El sueldo ofertado es de hasta $80,000 pesos mensuales, con contrato por tiempo determinado y prestaciones conforme a la legislación local del empleador. El periodo de postulación está abierto y cierra el 7 de noviembre de 2025.

¿De qué trata la vacante?

El puesto se enfoca en mantenimiento, reparación y supervisión de maquinaria e instalaciones agropecuarias (tractores, sistemas de riego y equipos de procesamiento). La persona seleccionada reportará incidencias, planificará servicios preventivos y coordinará turnos cuando sea necesario.

Puntos clave de la oferta con sueldo de $80,000 al mes:

Puesto: Mecánico/Supervisor mecánico agrícola

Escolaridad: Preparatoria o bachillerato concluido

Sueldo mensual: Hasta $80,000 pesos (equivalente aproximado según tipo de cambio)

Tipo de contrato: Tiempo determinado con posibilidad de extensión según desempeño y necesidades

Ubicación: Granjas en Canadá (zona rural)

Jornada: Tiempo completo con disponibilidad en temporada alta

Requisitos principales

Experiencia comprobable en mecánica agrícola, mantenimiento industrial o afín (deseable 3–5 años).

Conocimiento en hidráulica, motores diésel y electricidad básica.

Inglés básico para comunicación operativa y seguridad (la exigencia final depende del empleador).

Pasaporte vigente y disposición para realizar trámites de permiso de trabajo según corresponda.

Prestaciones y condiciones

Afiliación a seguridad social local y cumplimiento normativo del empleador.

Capacitación inicial en protocolos de seguridad.

Apoyos logísticos que pueden incluir transporte local y orientación para vivienda (según política del empleador).

Pago de horas extra conforme a la legislación aplicable.

Cómo postularse al trabajo en Canadá donde pagan 80,000 pesos

Crear/actualizar perfil en el Portal del Empleo del SNE y cargar documentos (identificación, CURP, certificados, CV).

Buscar la vacante por nombre del puesto (mecánico/supervisor mecánico agrícola) y enviar la postulación desde la plataforma.

Estar disponible para entrevista virtual y, de ser requerido, prueba técnica.

Tener a la mano pasaporte y soportes de experiencia laboral para acelerar validaciones.

Documentos que suelen pedir

Identificación oficial y CURP.

Certificado de preparatoria.

CV actualizado con funciones y logros técnicos.

Cartas laborales o comprobantes de experiencia.

Pasaporte (vigencia mínima sugerida: 6–12 meses).

Consejos contra fraudes