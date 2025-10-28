¿De qué es acusada Inés Gómez Mont, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la detención del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos, el caso de corrupción en el que está envuelto junto a su esposa Inés Gómez Mont, ha vuelto a caer en el ojo público.

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de lavado de dinero, defraudación fiscal y otros delitos perpetrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras Álvarez Puga era funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Desde 2021, la mujer de 42 años desapareció de los reflectores, convirtiéndose en prófuga de la justicia al contar con una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo su esposo y el hermano de éste, quienes desviaron casi tres mil millones de pesos del presupuesto de dicha secretaría, la cual estaba bajo la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

A raíz de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación donde se le imputan cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero, apropiación de recursos públicos, malversación y defraudación fiscal. Posteriormente, Interpol emitió una ficha roja para que fuera buscada en más de 190 países.

En las indagatorias, se señala que los tres involucrados habrían realizado entre 2016 y 2017 más de mil 400 operaciones bancarias mediante empresas fantasmas para llevar a cabo la malversación de los recursos públicos.

Con el paso de los años, la expresentadora de Ventaneando ha logrado esquivar diversas órdenes de captura luego de que algunos jueces tomaran la decisión de anular dichas acciones.

Para marzo de 2025, se dio a conocer que las cuentas bancarias de la mujer habían sido descongeladas luego de que un juez le otorgara un amparo para poder seguir haciendo uso de dichos recursos, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) eliminara su nombre de la Lista de Personas Bloqueadas.

Actualmente, se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont, pero se especula que podría estar escondiéndose en Dubái, en alguna región estadunidense o incluso aún en territorio mexicano.

Sin embargo, el 20 de febrero de este año tuvo una breve aparición en un especial del programa Ventaneando en el que se rindió un homenaje al conductor Daniel Bisogno tras su fallecimiento.

La presentadora de televisión es nieta de Felipe Gómez Mont, fundador del Partido Acción Nacional (PAN) y sobrina de Fernando Gómez Mont, exsecretario de gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón.

Inés Gómez Mont inició su trayectoria profesional como actriz en 1997, participando en la telenovela juvenil “Tric Trac”, producida por TV Azteca. En 2002, se adentró en el ámbito periodístico de dicha cadena de televisión hasta convertirse en conductora del programa Ventaneando, junto a Paty Chapoy. Uno de los últimos proyectos al aire donde participó fue en el reality show llamado “Familias frente al fuego”.

Este lunes se dio a conocer que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se encontraba detenido en Miami, Florida, desde el pasado 24 de septiembre por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a que no contaba con un documento legal que le permitiera su estancia en Estados Unidos, por lo que se espera que sea extraditado a México, así como poder dar con el paradero de Gómez Mont.