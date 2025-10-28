Desaparición de Karla Ramírez y Christoper Aguilar: Cinco años sin respuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Hace cinco años Karla Ramírez y Christopher Aguilar desaparecieron afuera de El Bar Quito, en la alcaldía Azcapotzalco. Hoy, no hay ningún responsable en la cárcel, pero en los próximos días se podría dictar sentencia a cinco implicados en el caso, aunque con el antecedente de la absolución de dos participantes más, está latente el temor de las familias por que no se haga justicia.

En agosto de 2020 habían acudido con su grupo de amigos al establecimiento cuando quedaron atrapados en una balacera, presuntamente entre dos grupos criminales de la zona y resultaron víctimas de la agresión.

Fueron vistos por última vez afuera del bar, en el piso, lo cual consta en un video difundido en redes sociales. Desde entonces no se les ha localizado y se inició una investigación por su desaparición forzada.

El próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de alegatos y se espera que se dicte la sentencia a cinco implicados en el caso.

Por ahora, existe el temor de las familias de que los imputados queden absueltos, dado el antecedente del 11 de septiembre de este año cuando el juez Martín Gerardo Ríos Castro dictó sentencia absolutoria a favor de quienes fueron acusados de trasladar los cuerpos de ambos jóvenes y de cremarlos; pese a que la Fiscalía de la Ciudad de México presentó pruebas en su contra.

Al momento de darse a conocer el caso , el tema fue expuesto durante la conferencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que se investigaría el caso, incluso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tomó a revisión la desaparición.

En ese momento, la mandataria capitalina recibió a las familias de los dos jóvenes y en medio de reuniones también con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, dio instrucciones de llevar a cabo las investigaciones, hasta realizar justicia.

En esa ocasión, los familiares de las víctimas pidieron que se diera seguimiento al caso para evitar que los imputados sean absueltos.

Hoy, al ser cuestionada al respecto, la presidenta prometió revisar el caso.

“Sí, sí lo hacemos, tanto en la parte judicial como… Nos acercamos nuevamente a ellos”.

El gobierno también estará pendiente de la apelación que interpusieron las familias de los jóvenes por la absolución de los otros dos implicados.

En este caso también liberaron a otro participante en la agresión y el argumento fue que cuando cometió el delito era menor de edad, al salir se le dictó hacer la reparación del daño, tema con el que tampoco ha cumplido.

En 2023, el entonces vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que un joven identificado como Alfredo “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación en la unidad habitacional de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Alfredo “N” fue detenido por policías capitalinos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada y se trataba presuntamente, del sujeto que laboró como “hornero” en un panteón a donde dos de los investigados habrían llevado a bordo de una carroza funeraria a las dos víctimas.

Alfredo “N” es hijo de Edgar “N”, alias “El Grifo”, aprehendido por agentes de la PDI en junio de 2022 en el Fraccionamiento Senderos del Pedregal, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, donde también se ocultó el primero.

Su detención se suma al de otras 12 personas, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2022, por su probable participación en el hecho; entre ellos, dos señalados como dueños del establecimiento, ubicado en la colonia San Miguel Amantla.