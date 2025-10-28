Diputadas de Morena y el PT se disputan el lugar al lado de García Harfuch en San Lázaro

Diputadas morenistas se disputan el lugar al lado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en San Lázaro. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la conferencia de prensa que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció en la Cámara de Diputados se dio un desencuentro entre diputadas oficialistas por querer estar al lado del funcionario.

Ayer, durante la conferencia que ofreció García Harfuch tras su comparecencia en San Lázaro, la vicecoordinadora de morena, Gabriela Jiménez y la diputada del PT, Jessica Saiden, tuvieron un desencuentro al querer estar las dos a lado de Omar Gracia Harfuch.

Esto luego de que Ricardo Monreal pidiera a la diputada morenista Gabriela Jiménez que se pusiera al costado izquierdo de Omar García Harfuch, sin embargo, en ese lugar ya estaba la legisladora petista Jessica Saiden.

Gabriela Jiménez intentó ponerse al costado del secretario de seguridad, incluso le dijo al oído a la diputada petista, sin embargo, ella no hizo caso y no se movió del lugar, pese a la insistencia de la legisladora morenista.

Luego de no tener éxito, la diputada Gabriela Jiménez regreso a su lugar y le comentó a su coordinador, Ricardo Monreal, quien disimulo haciendo una mueca.