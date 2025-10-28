México registra en 2025, cinco mil 53 casos de sarampión: Dirección General de Epidemiología

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el pasado viernes 24, en México se registraron cinco mil 53 casos confirmados acumulados de sarampión en lo que va del año y tres fallecimientos, según el informe diario de esa fecha -el más reciente publicado- de la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud federal (SSA).

Sin embargo, este lunes 27 de octubre; apenas tres días después, la dependencia que dirige David Kershenobich aseguró en una tarjeta informativa que son cinco mil 29 casos; es decir, 24 menos. Y eso, sin contar los que se hayan presentado el sábado 25 y el domingo 26.

En el informe que se puede consultar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1032032/INFORME_DIARIO_24_10_25.pdf, se asegura que, tan solo en las últimas 24 horas se confirmaron 11 casos.

Hasta esa fecha, Chihuahua se mantenía como la entidad que acumulaba más casos con cuatro mil 414, así como 21 de las 23 muertes; las otras dos fueron en Sonora y Durango. Le siguen por número de casos Jalisco, Michoacán y Sonora con más de 100 casos. El virus se ha presentado en 25 de las 32 entidades del país y en 127 de los más de dos mil 500 municipios.

En tanto, del total de casos, 51.4% son hombres y 48.6% son mujeres. En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años con mil 274 casos, le sigue el de 20 a 24 con 520 casos y el de 25 a 29 años con 615 casos.

LA SSA explicó que el sarampión es una enfermedad viral con una de las tasas de contagio más altas conocidas, un solo caso tiene la capacidad de contagiar hasta 18 personas. Sin embargo, aclaró que “la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces y la rápida acción del sistema nacional de salud han permitido contener su avance”.

Refuerzan acciones de contención

La mañana de ese lunes, la prensa preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina sobre el incremento de casos y si habrá un reforzamiento de la campaña de prevención y vacunación.

“Lo ha explicado varias veces el secretario de Salud. Le pedimos que vuelva a emitir una tarjeta”, contestó sin más la mandataria.

A la orden, la SSA emitió la tarjeta informativa, aunque presuntamente con datos desactualizados del número de casos confirmados.

Dijo que “hasta la fecha se han confirmado cinco mil 29 casos acumulados, la mayoría concentrados en Chihuahua, que registra el 88% del total nacional”.

La SSA defendió su atención al brote del virus, al asegurar que, desde que se detectó el primer caso, en febrero pasado, en una persona de una comunidad de Chihuahua “con baja cobertura de vacunación por decisión de sus habitantes” que viajó a Estados Unidos, se activaron “de inmediato” cercos vacunales para contener la posible propagación del virus.

Agregó que se reforzó la vigilancia epidemiológica y se intensificaron las jornadas de vacunación en todo el país.

La SSA aseguró que, a la fecha, se han aplicado ocho millones 872 mil 358 dosis de vacuna triple viral (SRP) y SR en todo el país.

Además, para asegurar la disponibilidad de vacunas, en julio pasado se adquirieron 4.5 millones de dosis de SRP y 1.4 millones de SR, y se amplió la vacunación a personas de hasta 49 años. Se priorizó a jornaleros agrícolas que se desplazan entre comunidades cercanas y campos rurales por distintas regiones del territorio nacional.

Y enfatizó: “La respuesta temprana, así como la estrategia de contención del brote ha logrado mantener una letalidad baja”.

Cercos vacunales

Los cercos vacunales, según la SSA, se establecen en torno a cada caso conformado. Los pasos que se siguen son:

Detección de caso

Aplicar la vacuna a la población que reside en un perímetro de 25 manzanas alrededor del caso identificado

Realizar una búsqueda activa de contactos para interrumpir la transmisión del virus

Según la SSA, a Chihuahua se enviaron Equipos de Respuesta Rápida contra el Sarampión, se mantienen sesiones permanentes de los Consejos Estatales de Vacunación y se realizan visitas domiciliarias para identificar casos sospechosos y aplicar cercos vacunales inmediatos.

“Estas acciones han resultado efectivas, pues la tasa de contagio se ha reducido significativamente y, en diversas ocasiones, se han registrado varios días consecutivos sin nuevos casos en el estado de Chihuahua”, aseguró.

Interrumpen transmisión

En su tarjeta informativa la SSA añadió que, con estas acciones, a nivel nacional, se ha logrado interrumpir la cadena de transmisión. En la actualidad, solo siete entidades federativas presentan casos activos de sarampión:

Chihuahua

Guerrero

Jalisco

Estado de México

Michoacán

Querétaro

Sinaloa

Tales acciones, dijo, sin parte de una estrategia nacional e interinstitucional en la que participan las 32 entidades federativas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), bajo la coordinación de la SSA para interrumpir la transmisión y proteger a la población.

La secretaria que dirige Kershenobich recordó que recientemente se instauró la “Línea de Vacunación 079”, donde la población puede recibir información sobre la vacuna contra el sarampión y ubicar su unidad de salud más cercana.

También, dijo, se implementó una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y prensa para promover la importancia de la vacunación contra el sarampión y la protección colectiva.

Por último, la SSA llamó a todas las personas a ir a su unidad médica y completar su esquema de vacunación.