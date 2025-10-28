Presentan denuncia contra Adán Augusto por presuntas falsedades en sus declaraciones patrimoniales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Elena Pérez Jaén, diputada suplente del PAN, presentó una denuncia ante la Contraloría Interna del Senado de la República contra el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, por presuntas omisiones, contradicciones y falsedades en sus declaraciones patrimoniales.

María Elena Pérez Jaén detalló que las denuncias de investigaciones periodísticas y de documentos oficiales evidencian inconsistencias en ingresos no declarados.

“La denuncia la presento formalmente a la Contraloría Interna del Senado de la República, como ya lo manifesté, fueron por inconsistencias y presuntas irregularidades graves en las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador López Hernández.

“Los hechos denunciados derivan de investigaciones periodísticas y de documentos oficiales públicos que evidencian ingresos no declarados por setenta y nueve millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas privadas que habían sido contratistas del gobierno de Tabasco cuando él era gobernador de esa entidad”, explicó.

La diputada suplente detalló que las empresas señaladas se encuentran GH Servicios Empresariales, S.A. de C.V., clasificada por el SAT como Empresa que factura operaciones simuladas (EFOS), así como Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con contratos por adjudicación directa durante su administración estatal, las cuales le otorgaron aproximadamente 40 millones de pesos.

Pérez Jaén resaltó que la omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como: defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito, previstos en el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

“En la denuncia solicito la apertura de una investigación integral sobre la evolución patrimonial de López Hernández. El análisis de sus declaraciones fiscales y patrimoniales en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, así como la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía.

“También estoy solicitando dar vista al Ministerio Público, ya que existen indicios suficientes para la apertura de una investigación formal a fin de determinar la existencia de responsabilidad penal por la comisión de delitos fiscales”, explicó.

La semana pasada, María Elena Pérez Jaén también presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 37 denuncias penales contra el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López.

Además, en septiembre, la legisladora suplente presentó la solicitud de juicio político para Adán Augusto López en la Cámara de Diputados, tras la detención de su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.