Se busca extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano buscará que Estados Unidos envíe a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, a México para que se puedan ejecutar las órdenes de aprehensión que hay en su contra.

“Va a esperar a que la Fiscalía dé toda la información”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana y agregó que la idea es que venga a México.

Víctor Álvarez Puga, figura de la política y negocios está acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y otros delitos.

Este lunes se dio a conocer que fue detenido en Miami, Florida, por un problema en su estatus migratorio. Agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) recluyeron a Álvarez Puga en Krome North Service Processing Center, un centro de detención de migrantes en las afueras de Miami desde hace un mes.

Sobre Inés Gómez Mont

Respecto al caso de Inés Gómez Mont, esposa de Víctor Álvarez Puga, la mandataria federal también expuso que esperarán a conocer cuál es la situación de ambos, sobre todo conocer las razones por las que fue detenido.

Inés Gómez Mont, actriz y sobrina del exsecretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, quien también ha sido objeto de acusaciones rechazó en un primer momento las acusaciones, pero la información que se dio a conocer a partir de septiembre de 2021, derivó en una orden de aprehensión contra los dos y una decena de presuntos cómplices.