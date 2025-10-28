sheinbaum

Sheinbaum declaró que México está en desacuerdo con el ataque de EU a presuntas narcolanchas

La presidente pidió a las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores reunirse con el embajador estadunidense, Ronald Johnson luego del informe que presentó el almirante Raymundo Morales.
martes, 28 de octubre de 2025 · 14:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con el ataque de Estados Unidos a presuntas narcolanchas, aunque dijo que se dio en aguas internacionales y la Secretaría de Marina rescató al único sobreviviente de los tripulantes asesinados. 

“Marina decidió rescatar a una persona”, lo cual “por razones humanitarias y por los tratados internacionales decidió rescatarlo”. 

La mandataria federal pidió a las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores reunirse con el embajador estadunidense, Ronald Johnson luego del informe que presentó el almirante Raymundo Morales. 

Dicha embarcación presuntamente llevaba drogas y en ese sentido es que el gobierno estadunidense atacó. 

