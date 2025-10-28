Titulares de la SRE y Marina se reúnen con embajador de EU tras ataques a presuntas narcolanchas

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: X: @SRE_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Horas después que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se quejara de los nuevos ataques del ejército de Estados Unidos contra dos embarcaciones en aguas internacionales del Caribe –que llevaron al gobierno mexicano a intervenir para rescatar a un sobreviviente–, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), se reunieron con Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México.

Sin ofrecer muchos detalles sobre el encuentro, detonado por un nuevo ataque aéreo mortal contra barcos presuntamente cargados de drogas, la Cancillería planteó que el diálogo tuvo lugar "en un ambiente de cordialidad" e indicó que los participantes coincidieron en que "la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional".

Lejos del tono de reclamo que tuvo la mandataria por la mañana, cuando expresó su rechazo ante los ataques con drones, el comunicado de la Cancillería indicó que los tres hombres reafirmaron "el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recalcó que la reunión se llevó a cabo "por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum", pero aseveró que "tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima".