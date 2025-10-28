"Toma chocolate, paga lo que debes": Sheinbaum a Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a insistir en que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar la deuda fiscal que tiene con el SAT.

“Toma chocolate, paga lo que debes”, dijo Sheinbaum.

Esta mañana durante la conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el anuncio que el multimillonario Salinas Pliego sobre recurrir a instancias internacionales, “como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, para quejarse de los créditos fiscales que le pretende cobrar el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El lunes, la presidenta negó que se tuviera un acuerdo con el magnate y que la única opción es que pague, sin necesidad de una mesa de diálogo, ni un acuerdo en lo “oscurito”.

“Nunca se llegó a ningún acuerdo y además si hubieran querido pagar pues hubieran pagado desde hace tiempo”, afirmó durante la conferencia en Palacio Nacional.

El fin de semana a través de sus redes sociales y en su fiesta de cumpleaños el empresario Salinas Pliego aseguró que está dispuesto a liquidar su deuda con el SAT en un plazo no mayor a 10 días.

Sheinbaum aclaró el lunes que son pagos fiscales desde 2008, cuando gobernaba Calderón y después en el gobierno de Enrique Peña, ni siquiera son créditos fiscales del gobierno de López Obrador.

Grupo Salinas publicó en sus redes sociales un documento que le envió a la presidenta Sheinbaum Pardo desde octubre de 2024 donde “menciona que Arturo Medina había llegado a un acuerdo”.

Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien en el gobierno anterior fue procurador Fiscal de la Federación acudió a la conferencia a asegurar que la reunión y el acuerdo de los que habla el Grupo Salinas son falsos.