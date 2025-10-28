UNAM entrega evidencias a la FGJCDMX, tras muerte de Rodrigo Mondragón en el Estadio Olímpico

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, falleció en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, el 25 de octubre de 2025. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, desde el momento en que ocurrieron los hechos de violencia en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario el pasado sábado 25, donde murió Rodrigo Mondragón, se recabó y se entregó toda la información de videos solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En un comunicado emitido la noche del lunes 27 de octubre, dos días después de los hechos, expresó sus condolencias a la familia del fallecido y se dijo dispuesta a coadyuvar con las autoridades para esclarecer los hechos y que haya justicia.

Al referirse al “trágico acontecimiento”, la máxima casa de estudios del país dijo que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes”.

Agregó que “se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica” pedida por la Fiscalía capitalina.

La Universidad añadió que se estableció contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, “a quienes les expresamos condolencias ante este difícil momento y se les ofreció apoyo”.

Por último, dijo que “estará atenta al resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos y reitera su total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes, refrendando su compromiso indeclinable con el esclarecimiento de los hechos y la justicia”.