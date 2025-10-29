Arreciará el frío: más de 20 estados con temperaturas de -5 a 5 grados este jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 20 estados tendrán temperaturas de entre -5 a 5 grados en las primera horas del jueves, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló para este 30 de octubre las entidades que serán afectadas por las lluvias fuertes y el evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Para la noche del miércoles y madrugada del jueves, el frente frío número 11 recorrerá la vertiente del golfo de México, generando lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte) y Tabasco (oeste y centro); lluvias muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla); lluvias fuertes en Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Sotavento, Capital y Las Montañas), Chiapas (norte y sur) y Campeche (suroeste).

Además, chubascos en Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera), Puebla (región Angelópolis) y Nuevo León.

Simultáneamente, la masa de aire polar que impulsa al sistema frontal ocasionará evento de “Norte” con rachas de 85 a 100 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz, y rachas de 65 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), además, oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en el golfo de Tehuantepec, así como descenso de las temperaturas en gran parte del territorio mexicano, con probabilidad de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central y la posible caída de aguanieve en el Pico de Orizaba.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa), chubascos en Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

Las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Heladas y evento de “Norte”

Para el jueves, el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dicha península y en el sureste mexicano.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá el descenso de las temperaturas sobre el norte, centro y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo durante el día); además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco (disminuyendo en el transcurso del día) y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Valle de México

Durante la mañana, cielo con nubes dispersas, ambiente frío en la región y muy frío ( -5 a 0 °C) con posibles heladas en zonas altas del Valle de México, además de bancos de niebla en el norte del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas y en el suroeste del Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el jueves 30 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Nayarit (costa), Jalisco (oeste), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste, sur y este) y Campeche (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas), Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 30 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 30 de octubre: