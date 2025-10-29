Asesinan a balazos a ‘El Bosho’, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo

El cantante Juan Luis Martínez ‘El Bosho’ murió en un ataque armado el 26 de octubre en Abasolo, Guanajuato.. Foto: IG @purabandagto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La noche del domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, se registró un ataque armado al interior de una casa ubicada en la calle Libertad, colonia Los Pirules, municipio de Abasolo, estado de Guanajuato. En el lugar se encontraba el vocalista Juan Luis Martínez, conocido artísticamente como “El Bosho”, integrante del Grupo Dorado de Abasolo, quien perdió la vida.

De acuerdo con testigos, el cantante estaba acompañado por familiares y amigos cuando dos hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon al menos cinco veces contra él a corta distancia. Tras la agresión, los responsables huyeron en un vehículo, sin que hasta el momento se haya informado de detenidos.

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que el músico ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía de Guanajuato y de la Agencia de Investigación Criminal realizaron diligencias y recabaron testimonios e indicios.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Grupo Dorado confirma la muerte de su vocalista y anuncia homenaje

Horas después del crimen, la agrupación Grupo Dorado de Abasolo confirmó el fallecimiento de su vocalista a través de redes sociales. En el mensaje publicado, los integrantes expresaron su pesar por la pérdida y señalaron que realizarán una misa en memoria de Juan Luis Martínez el miércoles 29 de octubre a las 13:00 horas.

El comunicado de la banda se acompañó de fotografías y mensajes de despedida de seguidores, quienes lamentaron la muerte del músico y enviaron condolencias a su familia.

¿Quién era “El Bosho”?

Juan Luis Martínez “El Bosho” fue vocalista del Grupo Dorado de Abasolo, una agrupación dedicada al género regional mexicano con base en el municipio de Abasolo, Guanajuato. Aunque no se cuenta con un registro público extenso sobre su trayectoria, el artista era reconocido en la región por presentarse en ferias, eventos sociales y festivales del género norteño-banda.

Investigaciones y contexto de violencia

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades de Guanajuato no han informado sobre detenciones relacionadas con el homicidio ni sobre el posible móvil del ataque. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones.

Matan durante reunión a “El Bosho”, vocalista del Grupo Dorado de Abasolo en Guanajuato.

Foto: IG @purabandagto

El caso se suma a una serie de homicidios de músicos registrados en el estado durante 2025, entre ellos los de Fernando Jiménez, conocido como “El Colorín”, así como los de Mauricio Corona e Isaac Luna. Los hechos reflejan un incremento de ataques contra intérpretes del género regional en distintos municipios de la entidad.

Detalles de la escena del crimen

El domicilio donde ocurrió el homicidio fue resguardado para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores. El cuerpo del cantante fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró mientras la víctima convivía con familiares en una reunión privada. Las primeras investigaciones apuntan a que los agresores actuaron de forma directa y se retiraron inmediatamente del lugar.

Ubicación del incidente

El homicidio se registró en la colonia Los Pirules, calle Libertad, en el municipio de Abasolo, una zona de actividad residencial donde el artista residía junto a su familia.

Reacciones y homenajes

Tras confirmarse el fallecimiento, seguidores del grupo compartieron mensajes en redes sociales para despedir al cantante. En Abasolo, músicos locales preparan un homenaje en memoria del intérprete, mientras la familia solicitó respeto al proceso de duelo y a las investigaciones.