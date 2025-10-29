Con paro, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional exigen la destitución de la rectora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) declararon “paro académico indefinido” en la unidad Ajusco para demandar la solución de un pliego petitorio, en cuyos puntos se encuentra la destitución de la rectora general, Rosa María Torres Hernández, quien ocupa el cargo desde 2018.

Por más de una hora, los jóvenes bloquearon la carretera Picacho-Ajusco luego de que este día se llevó a cabo una mesa de diálogo, a la cual no asistió la rectora, y no obtuvieron respuesta a sus demandas que tienen que ver con el deterioro de instalaciones, la calidad académica y atención a problemáticas administrativas de la universidad.

En asamblea estudiantil, decidieron declararse en “paro cultural” que se refiere a la suspensión de clases y la toma de instalaciones, pero manteniendo las actividades culturales que estaban programadas por las festividades de Día de Muertos.

El pliego petitorio que entregaron desde el 21 de octubre incluye la mejora de infraestructura (aulas, baños, biblioteca y auditorio), así como servicios del plantel como conectividad a internet e instalaciones eléctricas; atención a la seguridad dentro y fuera de la unidad Ajusco; la destitución de la rectora a la que acusaron de nunca acudir a la institución y la reactivación de un programa de becas, entre otros.