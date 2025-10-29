Diputada morenista niega diferencias con petista tras disputarse lugar al lado de García Harfuch

La diputada morenista, Gabriela Jiménez y la petista Jessica Saiden se disputan el lugar al lado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en San Lázaro. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que hubiera un presunto desencuentro entre la diputada morenista, Gabriela Jiménez y la petista Jessica Saiden, por querer colocarse al lado del secretario Omar García Harfuch, después de su comparecencia en San Lázaro, la morenista afirmó que no hay diferencias con colega.

En un comunicado, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que la situación derivó de una sugerencia de protocolo institucional.

“En ese momento, los integrantes presentes éramos el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y yo, en mi calidad de vicecoordinadora, por lo que correspondía colocarnos uno de cada lado del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch", explicó.

Jiménez Godoy insistió que no existe ninguna diferencia ni conflicto con la diputada Jessica Saiden, ya que lo ocurrido obedeció únicamente a la aplicación del protocolo establecido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, ya que los demás legisladores acudieron en calidad de invitados.

Por su parte, Jessica Saiden no se ha pronunciado acerca del momento en que la morenista intentó ubicarse al lado del secretario de Seguridad.