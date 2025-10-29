Incautan más de 160 reptiles y artrópodos a conductor en puente fronterizo Anzaldúas a Reynosa

CBP incauta163 especies diversas de reptiles y artrópodos en vehículo con destino a México. Foto: Especial

TEXAS. (apro) .- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron 163 especies diversas de reptiles y artrópodos (arañas y ciempiés) ocultos dentro de un vehículo con destino a México.

El incidente ocurrió el pasado 22 de octubre, cuando oficiales de CBP intervinieron una camioneta Toyota que intentaba salir de Estados Unidos hacia México, a través del puente internacional. El vehículo fue seleccionado para una inspección adicional, en la que se descubrieron los siguientes animales.

(24) Pitones reales.

(15) Anolis verdes.

(11) Salamandras moteadas.

(10) Ranas de ojos rojos enfermas.

(10) Serpientes de leche albinas.

(10) Serpientes de leche naranjas.

(10) Serpientes rey negras mexicanas.

(4) Pitones bola monarca.

(4) Tarántulas.

(3) Ranas Pacman amarillas.

(3) Ranas Pacman color café.

(3) Tarántulas rosadas chilenas.

(3) Escincos de lengua azul de Irian Jaya.

(3) Dragones barbudos.

(3) Monitores de sabana.

(3) Dragones Rankin.

(3) Serpientes rey de California aberrantes albinas.

(3) Serpientes rey de California con bandas albinas.

(3) Serpientes rey de California con rayas albinas.

(3) Serpientes de maíz albinas/amelanísticas.

(3) Serpientes de maíz negras.

(2) Pitones bola.

(2) Serpientes de leche hondureñas.

(2) Monitores ornamentales.

(2) Geckos de cueva chinos.

(2) Camaleones velados.

(2) Ciempiés.

(2) Pitones verdes arborícolas.

(2) Serpientes rey de California de blanco intenso

(1) Pitón de Timor.

(1) Pitón alfombra.

(1) Culebra de jardín.

(1) Banana Blade Clown.

(1) Banana Spotnose.

(1) Pitón bola Pinstripe.

(1) Escinco de fuego.

(1) Tortuga estrella india.

(1) Boa fantasma azteca de jungla.

(1) Pitón bola juvenil hembra Axanthic Banana.

(1) Pitón bola juvenil hembra Axanthic Banana Lesser.

(1) Pitón bola juvenil Axanthic Lesser.

(1) Pitón bola juvenil Axanthic.

(1) Pitón bola juvenil fantasma Piebald.

(1) Pitón bola juvenil Piebald.

(1) Pitón bola juvenil macho Axanthic Banana Enchi.

Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, dijo que este tipo de contrabando ha ido en aumento.

“El contrabando de mascotas exóticas ha ido en aumento en nuestra área, y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para proteger y preservar estas criaturas, y garantizar que las importaciones y exportaciones de vida silvestre cumplan con todos los requisitos federales aplicables”.

Los oficiales de CBP incautaron el vehículo y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos tomó custodia de los reptiles y arañas.