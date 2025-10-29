México y EU pactan alcanzar un acuerdo antes de iniciar la revisión del tratado comercial T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard. Foto: europa press

MADRID (EUROPA PRESS) - El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, pactaron durante su reunión de este miércoles los siguientes pasos a seguir con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que se inicie la revisión del tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) en 2026.

En el marco de su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad surcoreana de Gyeonju, ambos funcionarios dieron seguimiento a la llamada sostenida el pasado lunes entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donad Trump, en la que acordaron ampliar "unas semanas" las negociaciones comerciales y arancelarias que siguen pendientes.

Ebrard también aprovechó su presencia en la Cumbre del APEC para mantener un encuentro con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y continuar así las negociaciones en materia comercial y arancelaria.

Estados Unidos y México habían acordado previamente una prórroga de 90 días del acuerdo comercial vigente para evitar que el 1 de agosto entrase en vigor los aranceles anunciados por Trump, si bien se mantienen tasas específicas para productos como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.