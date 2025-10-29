Millones de mujeres acompañarían a García Harfuch "si nos tienen de batichicas”: Jessica Saiden

La diputada del PT, Jessica Saiden habla ante la prensa sobre su desencuentro con la morenista Gabriela Jiménez, por ocupar el lugar junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La legisladora petista, Jessica Saiden aseguró que "millones y millones mujeres" se imaginan acompañando al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La declaración de Saiden ocurrió luego de que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, llamó a la diputada morenista, Gabriela Jiménez y a Saiden, “batichicas”, por el desencuentro que tuvieron al querer estar las dos junto al secretario de seguridad.

En entrevista en la Cámara de Diputados, se le preguntó a Jessica Saiden si son "batichicas", a lo que respondió afirmativamente y que si las tienen ahí de “batichicas”, millones de mujeres estarían acompañando a Omar García Harfuch.

“Bueno muchas. Yo creo que todas en México, ¿no? Según leo en los comentarios, quisieran acompañar a nuestro secretario, pues ¿por qué no? En la imaginación de poder algún día estar ahí acompañándolo, siempre para acordar, sobre todo en temas de seguridad que, si nos tienen ahí de ‘batichicas’, yo creo que serían millones y millones de mujeres en México que estarían ahí acompañándonos”, enfatizó.

El lunes pasado, durante una conferencia en San Lázaro de Omar García Harfuch, el diputado morenista, Ricardo Monreal, pidió a la diputada Gabriela Jiménez que se pusiera al costado izquierdo del secretario de seguridad, sin embargo, en ese lugar ya estaba la legisladora petista Jessica Saiden, quien, ante la petición de Jiménez de cederle el lugar, no se quitó y evidenció un bochornoso momento entre las legisladoras.

Sobre lo cual dijo: “Aclarar que sí hubo allá un intento de que cediera yo el lugar que me corresponde evidentemente, como presidenta de la Comisión de Seguridad, y bueno, eso no pudo ser, debido a que había falta de espacio”.

Previamente, Gabriela Jiménez dijo que la situación derivó de afirmó que la situación derivó del protocolo institucional e insistió en que le correspondía el lugar al lado del secretario de Seguridad, al ser vicecoordinadora de la bancada de Morena.

Sobre el protocolo durante la comparecencia de García Harfuch, Saiden externó: "Ya habíamos empezado el protocolo, y si yo hubiera estado en su lugar (de Jiménez), la verdad es que yo no me hubiera movido, pero ni medio centímetro, por respeto al secretario de Seguridad, que ya estaba respondiendo a cuestionamientos bastante delicados”.