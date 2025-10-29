Monreal llama “Batichicas” a diputadas que se disputaron el lugar junto a Harfuch (Video)

Monreal unió las manos de la vicecoordinadora de morena, Gabriela Jiménez y la diputada del PT, Jessica Saiden. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez y la diputada del PT, Jessica Saiden tuvieron un desencuentro al querer estar las dos a lado de Omar García Harfuch, después de su comparecencia en San Lázaro, Ricardo Monreal las llamó las “Batichicas”.

Durante la discusión de la Ley General de Extorsión, el coordinador de los diputados de Morena apareció con las dos legisladoras y entre risas, juntó sus manos y las llamó las “Batichicas”.

Ante esa acción, las legisladoras juntaron sus manos entre risas y escuchando los gritos de los diputados presentes en la bancada oficialista: ¡Coordinador! ¡Coordinador!

El pasado lunes 27 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ofreció una conferencia que mostró un desencuentro entre la diputada morenista, Gabriela Jiménez y la legisladora petista Jessica Saiden.

Ya que Ricardo Monreal pidió a la diputada Gabriela Jiménez que se pusiera al costado izquierdo de Omar García Harfuch, sin embargo, en ese lugar ya estaba la legisladora petista Jessica Saiden.

La diputada morenista Gabriela Jiménez intentó ponerse al costado del secretario de seguridad, incluso le dijo al oído a la diputada petista, sin embargo, ella no hizo caso y no se movió del lugar, pese a la insistencia de la legisladora morenista, todo ello, documentado por los medios de comunicación.