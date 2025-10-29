Muerte de Rodrigo Mondragón no necesariamente está vinculada a protocolos del partido: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muerte de Rodrigo Mondragón, un aficionado del Cruz Azul, ocurrida el fin de semana pasado en inmediaciones del estadio Olímpico Universitario, no necesariamente está vinculada con los protocolos de organización del partido de futbol que se disputó horas antes, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

“Creo que sí habría en este caso que distinguir o señalar claramente en qué contexto se dio este evento, que no tiene que ver necesariamente con los protocolos de la organización del partido de futbol”, explicó el funcionario al final de su primera comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México.

Vázquez precisó que el incidente ocurrió después de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a la vigilancia se habían retirado del lugar. Además, recordó que, como lo comunicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de sus instancias de Protección Civil, se activó el protocolo habitual al término de los eventos en el estadio, orientado a invitar o solicitar que los asistentes desalojen completamente el lugar y no permanezcan más tiempo conviviendo.

El secretario informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de dar seguimiento a la investigación y que, si es necesario, la SSC colaborará en el proceso y en la revisión de los protocolos de seguridad.

Rodrigo Mondragón falleció tras asistir el 25 de octubre a un partido entre su equipo y los Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con versiones de amigos y familiares, Mondragón fue golpeado por elementos de seguridad universitaria después de que el encuentro concluyó.

Según la versión de la UNAM, Mondragón agredió verbal y físicamente al personal de seguridad universitaria y fue sometido por los elementos del campus. Cuando estaba a punto de ser entregado a las autoridades, sufrió un desvanecimiento.

Personal de Protección Civil y paramédicos intervinieron de inmediato para brindarle atención médica, pero a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, se determinó la ausencia de signos vitales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a cuatro elementos de seguridad de la UNAM y mantiene abierta la investigación, mientras el cuerpo de Mondragón se encuentra en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) para la necropsia que permitirá determinar la causa oficial de su muerte.