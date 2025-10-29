Rescatan con vida a mujer secuestrada en la zona sur de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Una mujer que había sido secuestrada fue rescatada con vida durante un operativo interinstitucional efectuado en el municipio de Tlaltizapán, en la zona sur de Morelos, donde también fueron detenidos cinco presuntos responsables.

Lo anterior fue informado por autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, quienes destacaron que el despliegue operativo formó parte de las acciones de inteligencia y combate al secuestro que se mantienen en la región.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la información oficial, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar un inmueble utilizado por una célula delictiva que estaría relacionada con delitos de secuestro, robo a casa habitación y contra la salud. Al realizar la intervención, las autoridades lograron rescatar a la víctima, quien había permanecido en cautiverio durante dos noches. Tras su liberación, fue atendida y reportada en buen estado físico y de salud.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público especializado, que en las próximas horas definirá su situación jurídica. Hasta el momento, las autoridades mantienen discreción sobre detalles del caso para resguardar la integridad de la víctima y evitar riesgos adicionales.

Según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis del Centro de Investigación “Morelos rinde cuentas”, de enero a septiembre de 2025 se han registrado 17 secuestros en Morelos, lo que representa un incremento del 240% respecto al mismo periodo de 2024. Con una tasa de 0.86 secuestros por cada 100 mil habitantes, Morelos ocupa el cuarto lugar nacional, detrás de Chihuahua, Tabasco y Sonora.

Las autoridades indicaron que los detenidos podrían estar relacionados con otro secuestro registrado el pasado 3 de octubre en la misma zona, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

Mediante un comunicado de prensa, autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reiteraron que las instituciones de seguridad y procuración de justicia mantendrán los operativos conjuntos para fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia en Morelos.