Sigue el frío en CDMX: activan alerta para el jueves en estas cinco alcaldías

Sigue el frío en CDMX: activan alerta para el jueves en estas cinco alcaldíasSe pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas del 30 de octubre. Atienda las siguientes recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del 30 de octubre.
La Alerta Amarilla por frío se activó para las partes altas de las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves *30/10/2025* en partes altas de las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 29, 2025
Recomendaciones
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.