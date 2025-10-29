Simón Levy está libre en Portugal mientras se resuelve su entrega a México: Gabinete de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Simón Levy fue detenido en Portugal pero permanecerá en libertad mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal en su cuenta de X.

La información se da luego de que el empresario y exsubsecretario de Turismo dio una entrevista y publicó un video para desmentir su detención, que fue informada por la Fiscalía de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón ‘N’, derivado de una Notificación Roja de Interpol, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena”, publicó el Gabinete de Seguridad en X y añadió:

“El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”.

El Gobierno de México, destaca la publicación, mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso, conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales.