Beca Benito Juárez: qué hacer si perdiste tu tarjeta del Bienestar para cobrar

Autoridades recomiendan cambiar el NIP y resguardar la tarjeta del Bienestar en un lugar seguro para evitar incidentes.. Foto: @Julio_LeonT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En caso de perder o sufrir el robo de la tarjeta del Banco del Bienestar con la que se cobra la Beca Benito Juárez, las autoridades han establecido un procedimiento para reponer el plástico sin interrumpir el acceso al apoyo.

Reporta el extravío de inmediato y bloquea la tarjeta del Bienestar

El primer paso es comunicar el robo o extravío al número oficial del Banco del Bienestar, 800 900 2000. Durante la llamada es necesario proporcionar la CURP y la identificación oficial para confirmar la identidad del titular y proceder al bloqueo de la tarjeta. Al finalizar, se entrega un número de folio que será indispensable para dar seguimiento al trámite.

Noticias Relacionadas Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina: Cuándo cae el pago de octubre para los estudiantes

Solicita la reposición de la tarjeta

Una vez bloqueada la tarjeta, el beneficiario deberá esperar la reposición. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar notifica vía mensaje o en línea cuándo y dónde recoger la nueva tarjeta. El trámite se realiza en sucursales o módulos asignados del Banco del Bienestar.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Al acudir, se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP

Número de folio del reporte de extravío o robo

Cuando se entregue la nueva tarjeta, se recomienda cambiar el NIP en un cajero o ventanilla del Banco del Bienestar.

Cómo cobrar la beca sin la tarjeta del Bienestar

Mientras llega la reposición, el cobro puede hacerse en ventanilla del Banco del Bienestar. Solo se requiere una identificación oficial vigente y el contrato de beca. Con ello, los beneficiarios mantienen el acceso a los recursos sin retrasos.

Recomendaciones para evitar nuevos extravíos

El programa de becas y el Banco del Bienestar emiten las siguientes recomendaciones para cuidar la tarjeta: