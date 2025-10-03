Con reforma a Ley de Amparo, cientos de niños con cáncer ya no recibirán tratamiento: asociaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con la modificación a la Ley de Amparo y la “evidente violación” al artículo 14 constitucional, recién aprobada en el Senado de la República, cientos de niños con cáncer dejarán de recibir su tratamiento y la gente ya no podrá defenderse ante la negativa oficial de otorgar un medicamento o vacuna, advirtieron integrantes de asociaciones civiles y diputados federales de oposición.

“Gracias presidenta Sheinbaum por este atentado a la defensa de los derechos humanos”, dijo Israel Rivas, vocero de la asociación civil Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer.

En un video que difundió en sus redes sociales, lanzó: “Hacemos una condena por esta modificación a la Ley de Amparo y a la evidente violación al artículo 14 de la Constitución, el principio de irretroactividad”.

Rivas alertó que muchos niños con cáncer, entre ellos, su hija Dana, quienes tienen una suspensión provisional para recibir del gobierno los medicamentos y tratamientos que necesitan, “ahora el gobierno, con la mano en la cintura, les va a poder echar abajo su suspensión y ya no les van a cumplir su tratamiento”.

Con evidente molestia e ironía, agregó: “¡Gracias Morena!, ¡gracias presidenta Sheinbaum por este atentado a la defensa de los derechos humanos!

¡Gracias! Son unos irresponsables, cobardes, asesinos. Eso es lo que es hoy Morena. Terrible atraco a la defensa de los derechos humanos. Es una irresponsabilidad esto que hacen ustedes”.

“Quitan derecho de protección a salud”

Por su parte, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, alertó el riesgo de la reforma aprobada por la mayoría de Morena y sus partidos aliados en la Cámara alta:

“Si mañana el gobierno no te quiere dar un medicamento o una vacuna ya no podrás defenderte. Eso es lo que Morena quiere con su reforma al amparo: quitarle a los ciudadanos el derecho de proteger su salud frente a los abusos de autoridad”, escribió en su cuenta de X.

El médico explicó que “gracias al amparo, miles de niñas, niños, médicos y enfermeras pudieron vacunarse contra el Covid cuando el gobierno se negaba. También se ha frenado el desabasto y garantizado tratamientos”.

Sin embargo, acusó que, con la reforma aprobada, “si el Estado no te entrega tus medicinas, si niega tratamientos a pacientes con cáncer, VIH o diabetes, ya no habría forma de obligarlo a cumplir”.

De paso, acusó: “Morena no solo está debilitando la justicia, está poniendo en riesgo tu vida y tu salud. Desde Acción Nacional siempre defenderemos la justicia y la salud”.

La madrugada de este jueves, la Cámara de Senadores añadió un artículo transitorio a la reforma a la Ley de Amparo que establece que las modificaciones serán de aplicación retroactiva.

Más tarde, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó de ese transitorio, pues dijo que ella no lo propuso porque es contrario a la Constitución.

Las modificaciones a la Ley de Amparo pasaron a la Cámara de Diputados, donde se deberá discutir en los próximos días.