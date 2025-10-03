De forma inusual, Sheinbaum concluye conferencia sin sesión de preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 94 policías y 29 civiles lesionados como saldo de la marcha del 2 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum no abordó el tema en su conferencia; en cambio, de forma inusual la concluyó sin sesión de preguntas y respuestas.



Como es de costumbre, al inicio de la conferencia se exponen temas que el gobierno quiere situar en la agenda nacional y el de hoy fue la aclaración de que el Ejecutivo federal no está de acuerdo con la retroactividad en la aplicación de leyes porque es violatorio de la Constitución, esto en el marco de lo sucedido con la Ley de Amparo.



Después se presentaron los diez finalistas de la convocatoria del gobierno, llamada “México Canta”, cada uno interpretó un fragmento de canción y, tras poco más de 50 minutos de iniciado, la presidenta dio por concluido el “diálogo circular”.



Se tomó algunas fotografías con los jóvenes, en su mayoría radicados en Estados Unidos, pero con origen mexicano; también se tomó fotos con Octavio De la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.



La prensa aprovechó para lanzar preguntas a la mandataria federal sobre el saldo de la manifestación de un día anterior y que tuvieron como principal escenario el zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.



“Un posicionamiento, presidenta, por lo sucedido en la marcha”, gritaron reporteros y, aunque se escuchó en el salón Tesorería, no hubo respuesta por parte de la mandataria. “Hubo policías quemados”… “y reporteros, fotógrafos también lesionados” se le insistió. La presidenta no respondió a las peticiones. Tampoco hizo un comentario ni al inicio de la conferencia de Palacio Nacional.