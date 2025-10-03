EU deporta a socia de la Guardería ABC; FGR la detiene y es encarcelada en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos deportó a Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC, quien a su llegada a Sonora fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR), por homicidio y lesiones culposas por el caso del incendio ocurrido en dicho centro infantil en el año 2009.

Desde el año 2022 y hasta enero pasado Téllez Nieves era considerada prófuga de la justicia pues fue detenida por autoridades de EU en el estado de Arizona.

En su contra pesa una sentencia condenatoria emitida en el año 2016 por 28 años, 11 meses y 4 días de prisión, sin embargo, logró reducirla a 5 años y 7 meses de cárcel.

De acuerdo con la FGR, la sentenciada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo, a disposición del Juez que la condenó por el incendio en el que murieron 49 niños.

Al momento de los hechos, Téllez Nieves era representante legal de la Guardería ABC.

Aunque las familias de las víctimas del incendio afirmaron que la sentenciada es prima hermana de la senadora Lilly Téllez, la legisladora indicó a Proceso que es su pariente lejana y no la conoce en persona.

“No es prima hermana, nunca la he visto en mi vida. Es pariente lejana pero no la conozco. Siempre he denunciado la falta de justicia en caso ABC”, dijo a esta casa editorial.

“Quien defendió a los dueños ABC fue Claudia Pavlovich, doblemente premiada por Morena, con consulado en Barcelona y embajada en Panamá”.

Recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López fueron suspendidos los servicios médicos para las víctimas de la Guardería ABC.

“Los regresaron hasta que protesté, y justo con ese tema fue la primera vez que hablé en tribuna”, precisó.