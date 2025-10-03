Culiacán

"Levantan" a escolta de la familia de Rocha Moya; Ejército logra su liberación

El agente funge labores como custodio de uno de los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya, convirtiéndose este hecho en el segundo atentado ligado directamente a la familia del Ejecutivo estatal. 
viernes, 3 de octubre de 2025 · 15:38

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un elemento de la policía Estatal, adscrito a los servicios de protección, fue “levantado” por un grupo armado y posteriormente liberado después de un despliegue de fuerzas de seguridad.  

El 23 de septiembre, una camioneta en la que era trasladada una nieta del gobernador fue atacada por un grupo armado. Este hecho fue confirmado por el propio Rocha Moya quien atribuyó el hecho a un intento de robo de vehículo. En el ataque resultó gravemente herido uno de los escoltas que viajaba en la unidad. 

Respecto al más reciente atentado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó el hecho, informando que el agente resultó herido derivado del intento de levantón.  

La autoridad reportó que, una vez recibido el código rojo, se desplegó un operativo en el que efectivos del Ejército, en auxilio de los eventos, fueron agredidos por el grupo armado que cometió la privación de la libertad. 

Esto generó una persecución sobre la avenida Obregón, al sur de Culiacán, en donde lograron detener al grupo armado, asegurando un vehículo, armas y equipo táctico. Del enfrentamiento lograron detener a tres hombres armados y un cuarto perdió la vida por las heridas recibidas. 

