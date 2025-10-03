Los seis mexicanos detenidos por Israel aceptaron su deportación inmediata

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los seis ciudadanos mexicanos que fueron detenidos y encarcelados por el gobierno de Israel mientras navegaban con la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza se “encuentran bien” y aceptaron su “repatriación voluntaria a México”, la cual se llevará a cabo “lo antes posibles”, según indicó la Cancillería.

En un comunicado, la dependencia informó que el embajador de México en Tel Aviv, Mauricio Escanero, acudió hoy al centro de detención Ktziot, donde el gobierno de Benjamín Netanyahu encarceló a los tripulantes internacionales de la flotilla, quienes buscaban romper el cerco contra Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina sometida a un brutal asedio militar de Israel.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Cancillería no hizo mención a la petición de los familiares y compañeros de los seis detenidos, quienes exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobierno mexicano que adopten una postura “firme” y “pública” para repudiar la detención de sus connacionales, o incluso que inicien acciones legales contra Israel por esta presunta violación al derecho internacional.