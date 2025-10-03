Metro CDMX: detienen a hombre que disparó un arma tras discusión en Centro Médico (VIDEO)

El hombre detenido en Centro Médico fue puesto a disposición del Ministerio Público.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un hombre abrió fuego en la estación Centro Médico del Metro de la Ciudad de México tras una discusión con otro usuario. El incidente causó pánico entre los pasajeros y movilizó a las autoridades capitalinas.

Los testigos reportaron que el agresor sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones hacia el suelo mientras se encontraba en los accesos de la estación. Videos difundidos en redes sociales muestran al sujeto caminando con el arma en la mano dentro de las instalaciones.

El intercambio de palabras que derivó en el uso del arma ocurrió en la zona de escaleras, lo que provocó confusión entre usuarios que evacuaron el lugar para resguardarse. Los hechos se registraron la mañana del 30 de septiembre de 2025.

Intervención policial y aseguramiento

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo inmediato en la zona. El presunto agresor, identificado como Francisco “N.”, de 54 años, fue detenido minutos después.

En la detención se le aseguró un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, además de una credencial vigente de una dependencia militar federal. El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Identidad del agresor y versión oficial

La SSC informó que el hombre es integrante activo de la Guardia Nacional. Las autoridades aclararon que, aunque el hombre ingresó con el arma al Metro, las detonaciones se realizaron en los accesos y no en los andenes.

HOMBRE ARMADO EN LA LÍNEA 9



El director del Metro CDMX confirmó que el servicio en la estación continuó sin interrupciones y que se reforzará la vigilancia tras el incidente.

Testigos y reacciones

Usuarios que se encontraban en la estación señalaron que el ambiente de pánico se intensificó en segundos, ya que muchos pensaron que se trataba de un ataque al interior de los pasillos.

Algunos de ellos difundieron videos en redes sociales, donde se aprecia al sujeto portando el arma mientras camina con calma, lo que aumentó la alarma entre los presentes.

Consecuencias legales

El uso de un arma de fuego en un espacio público puede derivar en sanciones de dos a cinco años de prisión, según el Código Penal de la Ciudad de México. Las penas pueden agravarse en caso de lesiones, daños o pérdida de vidas.

La SSC señaló que este tipo de conductas serán perseguidas con rigor y pidió a los usuarios reportar cualquier hecho sospechoso en el sistema de transporte.

Tras el operativo, la estación Centro Médico retomó sus operaciones normales. No se reportaron personas lesionadas.