Morena busca castigar con cárcel la creación de memes y videos con Inteligencia Artificial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa con la que propone sancionar a personas con tres a seis años de prisión y de 300 a 600 días de multa a quien elabore memes, stickers, imágenes, videos y audios manipulados mediante Inteligencia Artificial (IA) que vulneren la identidad e imagen personal.

Además, la iniciativa establece que las multas aumentarán cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o un servidor público en funciones.

En la exposición de motivos, el legislador afirmó que vivimos en una época de transformaciones digitales profundas, en la cual la Inteligencia Artificial (IA) no solamente amplifica nuestras capacidades tecnológicas, sino que también multiplica los riesgos relacionados con la identidad personal, la dignidad y la protección de datos.

“En la que imágenes, voces, rostros y detalles personales pueden ser modificados, manipulados o usados sin consentimiento, generando efectos adversos reales, difamación, acoso, daño psicológico, estigmatización, suplantación de identidad, discriminación.”

Detalla que la generación de memes, stickers, imágenes, videos y audios manipulados mediante IA es cada vez más accesible; el deepfake dejó de ser cosa de especialistas para convertirse en herramienta al alcance de muchas personas, con efectos virales. Ante esto, urge una reglamentación clara, punitiva y preventiva que proteja la identidad personal y la propia imagen frente a usos indebidos, agrega.