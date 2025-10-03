Prevalece violencia en Culiacán durante inicio del mes; hay al menos seis asesinatos. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Siguen eventos violentos en Culiacán durante el inicio de octubre, luego de que en Aguaruto se reportara un ataque a balazos en partido de voleibol que dejó saldo de un policía estatal muerto y tres heridos, entre ellos un agente de la corporación y dos elementos ya jubilados.

El atentado se da cuando estas personas se encontraban en dicha sindicatura al poniente de la ciudad cuando un grupo armado disparó directamente contra estas personas. El homicidio del agente no se catalogó como homicidio doloso por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sino como “agresión a la autoridad”.

También se reportó la ejecución a balazos a un menor de 16 años en un parque de Alturas del Sur.

En otro atentado asesinan a un motociclista frente a su domicilio en la colonia Proyecto Alfa, al sur de la ciudad.

En la colonia Country Tres Ríos de la capital del estado se reportó otro homicidio. En total se habrían dado seis asesinatos en Culiacán, aunque la FGE únicamente reporta cuatro de estos.

Por otra parte, en la sindicatura de Tepuche, zona rural del norte de Culiacán, se reportaron bombas lanzadas con drones. Al menos dos pueblos de esa región han sufrido desplazamiento forzado de sus habitantes por la violencia.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo (Sebides), han sido atendidas 1 mil 760 familias durante este último año, de las cuales 652 son de Culiacán sobre todo de este sector de Tepuche.

Además, en la sindicatura de Costa Rica al sur se reportó el hallazgo de restos óseos en un predio rural.

El saldo violento culmina con 12 robos de vehículos en Culiacán, todos a mano armada, además de cuatro denuncias por privación ilegal de la libertad, de acuerdo al informe diario de la FGE.

Respecto al resto del estado, la SSPE confirmó el lanzamiento de bombas con drones en las instalaciones de la policía Municipal de Escuinapa en donde sólo se reportan daños materiales, así como ataques en el municipio serrano de San Ignacio.