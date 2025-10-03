Sheinbaum publica video de 44 minutos sobre logros en su primer año de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aparece en un video de más de 44 minutos en el que habla de su primer año de gobierno destacando al centro su propia imagen.

“México tiene un futuro muy promisorio, hay que seguir con el acelerador”, afirma en dicho material que es semejante a lo que hacía su antecesor Andrés Manuel López Obrador también para destacarse; además de afirmar que fue quien le sugirió que debía salir todos los fines de semana de gira.

Entre los retos que resumió están los aranceles impuestos por su homólogo estadunidense, Donald Trump, quien aún con las pláticas entre ambos gobiernos e indicar que México está en la mejor posición a nivel mundial frente a estas decisiones, varios de dichos aranceles se siguen aplicando.

A un año de su gobierno, la mandataria mexicana no ha sostenido una reunión presencial con el presidente estadunidense.

Otros retos son la forma en que es visto México con la operación de grupos criminales que incluso Trump “ofreció” ayuda para hacerles frente. También ha sido complicado por el trato que en territorio vecino dan a migrantes mexicanos, quienes se quieren mantener en ese país.

Las legislaciones y el sostener programas sociales, así como el respeto a los derechos de los pueblos originarios y, de nuevo, la reforma al Poder Judicial, fueron otros de los temas.

Afirma, además, que al ser electa por el voto de la ciudadanía no debería sentirse superior a nadie.

En el marco del primer año de gobierno también invitó a la ciudadanía al Zócalo de la Ciudad de México este domingo, donde ofrecerá un informe también al estilo de López Obrador.