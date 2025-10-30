Desaparición de Kimberly Moya: dos detenidos y una línea de investigación sobre un grupo espiritista

Familiares y colectivos han realizado jornadas de búsqueda y exigido avances en la investigación de Kimberly Moya.. Foto: FB Guardia Municipal Ciudad Naucalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta la investigación por la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, una estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Fiscalía del Edomex mantiene abierta la búsqueda de Kimberly Moya

De acuerdo con la denuncia presentada por su familia, Kimberly salió de su domicilio ubicado en la colonia San Rafael Chamapa alrededor de las 16:00 horas para imprimir una tarea escolar en un café internet cercano. Cámaras de seguridad registraron su paso por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas.

Su rastro se perdió pocos minutos después. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha de búsqueda y pidió apoyo ciudadano para aportar información. Hasta la redacción de esta noticia, la joven continúa sin ser localizada.

Dos detenidos por la desaparición de la estudiante del CCH Naucalpan

El 13 de octubre de 2025, la FGJEM detuvo a Gabriel Rafael N., de 57 años, y Paulo Alberto N., de 36 años, por su probable participación en la desaparición de Kimberly.

Según la carpeta de investigación, uno de los implicados habría interceptado a la joven, mientras que el otro conducía un vehículo Volkswagen sedán color gris para trasladarla.

Durante un cateo en un taller mecánico vinculado a uno de ellos, los agentes hallaron botas con manchas hemáticas. Los análisis genéticos preliminares arrojaron coincidencias con el perfil genético de los padres de Kimberly.

Ambos fueron presentados ante un juez de control, quien el 17 de octubre los vinculó a proceso por desaparición de persona y les impuso prisión preventiva justificada. Permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Barrientos, en Tlalnepantla.

Búsquedas en zonas cercanas a la Presa Los Cuartos

Elementos de la Fiscalía, acompañados por binomios caninos, drones y maquinaria, realizaron cateos en predios y zonas boscosas de Naucalpan, especialmente en las inmediaciones de la Presa Los Cuartos.

Las diligencias formaron parte de la búsqueda de indicios relacionados con la joven, pero hasta ahora no se ha informado del hallazgo de restos ni objetos que confirmen su paradero.

Familiares piden que la FGR atraiga el caso

La madre de la joven, Jaqueline González, ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación. La familia argumenta que los avances han sido limitados y ha pedido que se amplíe el número de líneas de investigación.

También ha señalado la posible existencia de otras personas involucradas en el hecho y mencionó un posible vínculo con un templo o agrupación espiritista.

Colectivos ciudadanos y compañeros del CCH Naucalpan han realizado bloqueos y jornadas de búsqueda en calles y predios de la zona.

Línea de investigación sobre el Espiritualismo Trinitario Mariano

Diversos medios han informado que uno de los detenidos habría tenido relación con una agrupación conocida como Espiritualismo Trinitario Mariano (ETM), una corriente de religiosidad popular mexicana que combina elementos del espiritismo y el cristianismo.

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el ETM surgió a mediados del siglo XIX y practica sesiones mediúmnicas llamadas “cátedras”, en las que sus integrantes aseguran recibir mensajes espirituales o de sanación.

Hasta la redacción de esta noticia, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente que el grupo ETM esté vinculado al caso. No se han realizado cateos en templos ni se ha acreditado participación institucional del movimiento en hechos delictivos.

Avances judiciales y situación actual del caso

Los dos imputados permanecen bajo prisión preventiva mientras la FGJEM continúa con el análisis de las pruebas periciales obtenidas. Se prevé que en las próximas semanas la autoridad judicial defina si existen más implicados o si se amplían las investigaciones hacia nuevas líneas.

Hasta el 30 de octubre de 2025, no se ha localizado a Kimberly. La Fiscalía mantiene operativos en distintas zonas de Naucalpan y habilitó líneas ciudadanas para recibir información sobre su paradero.