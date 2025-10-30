Difunden video de supuesta fiesta con mujeres, celdas de lujo y venta de alcohol en penal de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- A través de las redes sociales, se divulgaron videos de una presunta fiesta de internos con mujeres, celdas de lujo y venta de alcohol en el penal de San Miguel de esta ciudad.

En una de las grabaciones se puede ver un mensaje en una hoja de papel que está recargada en unas latas de cervezas, en lo que parece ser el área de comedor del reclusorio.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, si no tiene dinero para apoyar a Poza Rica pídale prestado a Marcos Pavón y al Jaguar, los dueños del penal en San Miguel en Puebla. Ellos con las extorsiones y venta de droga le prestan sin problema”, dice el letrero que tiene la fecha del 28 de octubre de 2025.

En las imágenes de la supuesta fiesta, se puede ver a dos hombres, que se presume son Pavón y el Jaguar, junto a dos mujeres bailando y bebiendo.

También, se entregó a este medio de comunicación otro video en el que supuestamente un interno muestra lo que sería una celda de lujo, la cual graba con su celular, mientras muestra su smartwatch, un minirefrigerador lleno de latas y otros espacios y baño privado.

En una foto, un supuesto preso es captado mientras tiene un celular en sus manos y otros tres dispositivos más cargando pila.

La Secretaría de Seguridad del Estado emitió un comunicado en el que asegura que ha iniciado una investigación a través de la Dirección General de Asuntos Internos para esclarecer las circunstancias en las que fueron grabadas esas imágenes y sancionar a los responsables.

“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social”, señala la dependencia.

Asegura que se aplicarán sanciones administrativas y penales tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieran haber participado.

La SSPP sostiene que estos hechos “no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla”.

Entrevistado por medios locales, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado, dijo que verificarán la autenticidad de los vídeos para “tomar las medidas correspondientes”.

“El sistema penitenciario es uno de los temas más álgidos que tenemos, allí hay muchos intereses que circulan, hay mucho dinero, hay muchas cuestiones que obviamente son tentaciones para los custodios”, declaró Sánchez, quien dijo que se busca invertir en tecnología para mejorar la vigilancia.

Apenas en septiembre de este año, acaba de ser nombrado director del penal de San Miguel, Jorge Ortiz Delgadillo, quien es exsecretario del Ayuntamiento de Veracruz,

Desde su llegada, además de la divulgación de estas imágenes, dos internos han perdido la vida en condiciones poco claras.

Primero fue un reo de nombre Arturo quien fue encontrado muerto por supuesto infarto el lunes 6 de octubre y días después, el 10, otro interno de nombre Constantino igual murió en el interior del penal también por infarto, aunque se dio a conocer públicamente que esa persona presentaba golpes en distintas partes del cuerpo por lo cual se abrió una investigación sobre ambos casos.