Emmanuel Macron, presidente de Francia visitará México: Sheinbaum

Sheinbaum y Macron se reunirán en México. Foto: Miguel Dimayuga y AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México este 7 de noviembre y será una visita breve, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita se tenía planeada hace meses y desde agosto la mandataria mexicana la anunció, pero poco más de una semana después informó que dicho encuentro se cancelaba, lo cual se debió a temas internos de Francia, país que atravesaba una crisis política.

En ese momento la jefa del Ejecutivo Mexicano reveló que con Francia no son solo había temas comerciales o económicos.

Se planteó tocar asuntos como el regreso de los códices que son parte del patrimonio histórico de México.

Este jueves, al anunciar la fecha de la visita de Macron, de nuevo mencionó el tema.

“Nos interesa a nosotros mucho por unos Códices que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés”.

Indicó que el mandatario francés “viene con empresarios, y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos. Pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos Códices que son muy importantes para México”.

Agregó que apenas “se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita, y se está acordando la agenda. Pero nuestro interés mayor tiene que ver con eso”.