Estos pensionados obtendrán su aguinaldo en dos partes: noviembre y enero

El pago del aguinaldo se dividirá entre noviembre y enero para los pensionados del ISSSTE.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un grupo de pensionados del gobierno federal recibirá el pago de su aguinaldo en dos exhibiciones: una en noviembre y otra al inicio del año siguiente. Se trata de personas que cotizaron bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y cuya prestación se paga con un calendario diferente al del sector privado.

De acuerdo con información del ISSSTE, los pensionados recibirán la primera parte de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre de 2024. La segunda parte se depositará a más tardar en los primeros días de enero de 2025.

El esquema difiere del que aplica a los trabajadores del sector privado, quienes por ley deben recibir su aguinaldo en una sola exhibición antes del 20 de diciembre de cada año, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

¿A quién aplica este esquema de pago de aguinaldo?

El calendario de pago en dos partes aplica para pensionados del ISSSTE que se jubilaron bajo el régimen del Décimo Transitorio, es decir, quienes cotizaron hasta antes del 31 de marzo de 2007. Esta modalidad no se aplica de igual forma a los trabajadores del sector privado, cuyos empleadores deben cubrir el pago del aguinaldo completo antes de la fecha legal.

Marco legal del aguinaldo

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores del sector privado deben recibir un aguinaldo equivalente a por lo menos 15 días de salario y que el pago debe realizarse antes del 20 de diciembre.

Para los trabajadores al servicio del Estado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado determina que el aguinaldo equivale a un mínimo de 40 días de salario. Esta misma norma permite que la prestación se pague en dos partes: una antes del 15 de diciembre y la otra antes del 15 de enero.

Aunque el texto legal se aplica a los trabajadores activos, el ISSSTE adopta un procedimiento similar para el pago del aguinaldo de los pensionados bajo el régimen transitorio.

Fechas y montos del pago del aguinaldo en dos partes

La primera parte del aguinaldo se deposita durante la primera quincena de noviembre de 2024.

La segunda parte se realiza durante los primeros días de enero de 2025.

El monto total equivale a 40 días de pensión como mínimo, conforme a las disposiciones aplicables.

Diferencias con el sector privado

En el sector privado, el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre y corresponde, como mínimo, a 15 días de salario. No obstante, algunas empresas pueden acordar con sus empleados el pago en dos partes, siempre que no se excedan los plazos establecidos en la ley.

El esquema del ISSSTE representa una excepción y responde a criterios internos relacionados con la forma en que se administra la nómina de pensionados bajo el régimen transitorio.

Recomendaciones para los beneficiarios

Los pensionados deben verificar que los depósitos se reflejen en las fechas establecidas y que el monto corresponda al aguinaldo proporcional de 40 días. En caso de inconsistencias, pueden solicitar orientación en los módulos de atención del ISSSTE.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) también puede brindar asesoría sobre el cumplimiento de los derechos laborales en materia de prestaciones, aunque sus funciones se centran principalmente en los trabajadores activos.