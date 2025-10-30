EU sanciona a red de tráfico de migrantes que operaba en Aeropuerto Internacional de Cancún

Red de tráfico de migrantes, sancionada por el Departamento del Tesoro de EU. De izquierda a derecha: Indu Rani, Vikrant Bhardwaj, Jorge Alejandro Mendoza Villegas y José Germán Valadez Flores. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno estadunidense de Donald Trump sancionó hoy a una red de personas y empresas a las que acusa de llevar gente de diversos países hacia Estados Unidos a través de México, con el aeropuerto de Cancún como punto de partida.

El Departamento del Tesoro aseveró que el líder de esta organización es Vikrant Bhardwaj, un empresario con nacionalidad de México y de la India, quien controlaría “varias empresas en México, la India y Emiratos Árabes Unidos”, y lavaría dinero “a través de sus marinas y otros negocios”.

Bhardwaj operaría de la mano con José Germán Valadez Flores, al que el gobierno de Trump identificó como “empresario y narcotraficante”, y con la ayuda de un funcionario corrupto del Instituto Nacional de Migración (INM), Jorge Alejandro Mendoza Villegas, quien “tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y la salida de migrantes indocumentados”.

Además de Bhardwaj, su socio y su esposa, las sanciones del gobierno de Estados Unidos abarcan 10 empresas constituidas en México y otras cinco que operan en la India y en los Emiratos Árabes Unidos.