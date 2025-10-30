"La Barredora": Detienen a "El Carnal", exdirector de la policía de Tabasco de Hernán Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El círculo de Hernán Bemúdez Requena, conocido en Tabasco como "El Comandante H" y del grupo criminal "La Barredora" se está cerrando cada vez más; esta mañana el gobierno informó la detención de Leonardo Arturo Leyva Ávalos "El Carnal", exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco, nombramiento que fue ordenado por el entonces gobernador, Adán Augusto López.

Leyva Ávalos fue arrestado en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante un recorrido de seguridad por elementos federales y estatales.

"El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021", anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El exfuncionario ligado a "La Barredora" era conocido como "El Carnal" o "El León". Está identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y colaborador cercano de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal "La Barredora" (una escisión del CJNG). Se le acusa de extorsiones a comerciantes, secuestros, narcomenudeo, homicidios y narcotráfico.

Esta detención se enmarca en operaciones para desmantelar redes de corrupción en corporaciones policiales de Tabasco y Chiapas. Documentos filtrados en 2021 y reportes de inteligencia militar ya lo señalaban como parte de la estructura de "La Barredora", donde operaba desde dentro de la policía estatal, pasando listas de reos y coordinando actividades delictivas.

Leyva Ávalos tenía un largo historial en la policía tabasqueña antes de su ascenso. Sin embargo, desde 2021, inteligencia militar y filtraciones revelaron su rol en la infiltración criminal, incluyendo control de cárceles y alianzas con grupos antagónicos.