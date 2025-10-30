Masa de aire polar cubrirá el país en Día de Muertos; así pegará el frío de viernes a lunes

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso en las temperaturas . Foto: SMN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío, el número 12, llegará al país este fin de semana con una masa de aire polar asociada que ocasionará descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé además lluvias aisladas y chubascos, así como un nuevo evento de Norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

En el transcurso de la noche del jueves y madrugada del viernes, el frente frío número 11 ubicado en el sureste del país y la península de Yucatán, generará lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste, sur y este), fuertes en Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte) y Campeche (oeste), chubascos en Veracruz (regiones Papaloapan y Los Tuxtlas) y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá cielo nublado con lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital y Las Montañas), así como ambiente de fresco a frío y bancos de niebla en zonas del oriente y sureste del país.

A su vez, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y de 40 a 50 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante de la noche; además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Se prevé que el frente frío número 11 ingrese al mar Caribe y deje de afectar a la República Mexicana.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, originará chubascos en Michoacán (oeste) y Guerrero (centro y oeste), así como lluvias aisladas en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México y Tlaxcala.

Ambiente matutino frío en viernes

Para el viernes, la masa de aire polar asociada al frente frío número 11, modificará sus características térmicas al final del día, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional; sin embargo, continuará el ambiente matutino frío a muy frío con heladas en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país, además, persistirá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), condición que disminuirá al final del día.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región con posibles heladas en zonas altas del Valle de México, además de bancos de niebla en zonas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el estado de México (oeste y suroeste), y sin lluvia en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 01 al lunes 03 de noviembre)

Durante el sábado, un nuevo frente frío (número 12) asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, incrementarán la probabilidad de lluvias y chubascos en dichas regiones. A su vez, se prevén fuertes rachas de viento en el norte del país.

A partir del domingo, el frente frío se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de hasta 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el período de pronóstico del organismo de la Conagua, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur, incluida la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica desde superficie hasta niveles medios de la atmósfera, mantendrá baja probabilidad de lluvia en el norte y centro del territorio nacional.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 31 de octubre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México (oeste y suroeste).

Pronóstico de temperaturas para el viernes 31 de octubre:

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 31 de octubre:

Viento de componente norte de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 01 de noviembre:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Hidalgo (Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca), Nayarit, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 02 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 70 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán Sierra Negra).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra Tenango), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tamaulipas (sur) y Oaxaca (norte y este), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz, extendiéndose durante la noche a Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Veracruz (sur), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Lunes 03 de noviembre: