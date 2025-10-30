Rescatan navío con 27 menores a bordo en Topolobampo

CULIACÁN, Sin. (apro). - Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) rescataron un navío con 27 menores y una persona de 18 años a bordo, presuntamente abandonados en aguas del golfo de California cerca de La Paz, Baja California Sur, y fueron trasladados a tierra al puerto de Topolobampo, perteneciente al municipio de Ahome.

Las autoridades no han confirmado si se encontraban secuestrados, aunque de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de forma preliminar señalan que el buque tendría su origen en la frontera de Chiapas.?

Todos los menores son niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años, y una persona más de 18 años.

En su arribo a Topolobampo, puerto al norte en Ahome, el DIF Municipal les ha brindado atención a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Hasta el momento, la FGE no ha confirmado detención alguna sobre este evento, sin embargo trasciende que venían de Baja California Sur, según señala el secretario del Ayuntamiento Cutberto Ríos Beltrán al medio Línea Directa.?